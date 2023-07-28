بعد تعادل مثير.. آمال الأرجنتين وجنوب أفريقيا في كأس العالم للسيدات تتراجع!

انتهت مباراة الأرجنتين وجنوب أفريقيا ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بتعادل مثير 2-2 على ملعب دنيدن اليوم الجمعة، مما حافظ على بقاء الفريقين بالبطولة لكنه أضعف آمالهما في التأهل للدور الثاني.

وحولت الأرجنتين تأخرها 2-صفر بعد أن سجلت جنوب أفريقيا هدفين عن طريق ليندا موتلهالو بعد نصف ساعة من البداية وثيمبي كجاتلانا في الدقيقة 66.

وسددت موتلهالو الكرة في الشباك، إثر تمريرة من كجاتلانا بعد أن سيطرت الجناح على تمريرة طويلة بينما وقف دفاع الأرجنتين من دون حركة معتقدًا أن كجاتلانا في موقف تسلل، لكن حكم الفيديو المساعد أكد أن كجاتلانا كانت خلف آخر مدافعة عندما سجلت الهدف الثاني.

وبدت الأرجنتين غير قادرة على تهديد مرمى كايلين سوارت حارسة جنوب أفريقيا، ولم تأت محاولاتها الأولى على المرمى قبل الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 74، أطلقت صوفيا براون تسديدة مذهلة من مدى بعيد استقرت في المرمى، ثم بعدها بخمس دقائق أدركت رومينا نونيز التعادل من ضربة رأس.

وحصد كل فريق نقطة واحدة هي الأولى لجنوب أفريقيا في خمس مباريات في تاريخ مشاركتها في كأس العالم، مما يصعب مهمة الفريقين في التأهل للدور الثاني من مجموعة تضم أيضًا السويد وإيطاليا اللتين تلعبان غدًا السبت.

وقالت ديزيريه إليس، مدربة جنوب أفريقيا: “الأمر يتعلق باستغلال فرصنا. هذه هي المشكلة، نحن لم نستغلها، الأمر يعود علينا في كل مرة. إنه لأمر رائع أننا حصلنا على نقطتنا الأولى، لكن كان من الممكن أن تكون ثلاث نقاط، الأمر يشبه كأنك أعطتني شوكولاتة ثم أخذتها مني بعيدًا وأنا أحب الشوكولاتة”.

وستلتقي الأرجنتين مع السويد يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة، بينما تلعب جنوب أفريقيا مع إيطاليا في نفس التوقيت، حيث يبحث الفريقان عن التأهل الأول لهما في التاريخ إلى دور الستة عشر.