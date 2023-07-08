بعد تعرّضه لعمليّة نشل في برشلونة.. رئيس تحرير "عرب نيوز" يُحذّر محبّي السفر

حذّر رئيس تحرير صحيفة “عرب نيوز” السعودية، فيصل عباس، محبّي السفر من عمليات اعتداء ونشل قد يتعرّضون لها خلال رحلاتهم، ووجّه لهم سلسلة نصائح عبر تغريدات متتالية عبر “تويتر”، لتجنّب الوقوع ضحيّة هذه الأعمال، أبرزها “عدم ارتداء المقتنيات الثمينة”، كاشفًا عن تعرضه للسرقة في مدينة برشلونة.

وكتب عباس “نصيحة مُحب لكل مسافر هذا الصيف: لا ترتدوا مقتنيات ثمينة. تعرضت للأسف اليوم لاعتداء ونشل في مدينة برشلونة، والسبب هو أني خرجت مرتديًا ساعتي المفضلة، ومتجاهلًا كل ما قرأته وسمعته ومعتقدًا أن الأمر مبالغ فيه. الحمد لله، كل ما في الأمر رضة بسيطة في المعصم، وكل ما أخذوه هو الساعة”.

وفي نصيحة ثانية، قال عباس: “دائمًا سجّل مع السفارة في البلد الذي تقصده، وهنا أتقدم بفائق الشكر والاحترام لسعادة سفير المملكة في إسبانيا عزام القين الذي اتصل شخصيًا خلال أقل من ربع ساعة من الحادثة ليطمئن، وبقي فريقه على تواصل ومتابعة مستمرة معي طوال اليوم، وحتى هذه الساعة”.

النصيحة الثانية: دائما سجّل مع السفارة في البلد الذي تقصده، وهنا أتقدم بفائق الشكر والاحترام لسعادة سفير المملكة في #إسبانيا عزام القين @AzzamAlgain الذي اتصل شخصيا خلال اقل من ربع ساعة من الحادثة ليطمئن، وبقي فريقه على تواصل ومتابعة مستمرة معي طوال اليوم، وحتى هذه الساعة 🙏 🇸🇦 pic.twitter.com/kP6GfVpINw — Faisal J. Abbas | فيصل عبّاس (@FaisalJAbbas) July 7, 2023

كما أضاف رئيس تحرير صحيفة “عرب نيوز” السعودية في نصيحة ثالثة: “لا تصدق أنّ الشرطة لن تهتم لأمرك! للأمانة، لم أر من منسوبي شرطة برشلونة سوى كل الاهتمام بقضيتي والمهنية والاحترام. كما أشكر المترجم ديفيد الذي رافقني إلى المستوصف للكشف عن رضة لوي المعصم، والطبيب الذي بدوره رفض قبول أي مبلغ مقابل الكشفية وصورة الأشعة”.

وختم عباس سلسلة تغريداته قائلًا: “نصيحة أخيرة، لمن الواحد يشوف مقدار المحبة وكرم المشاعر التي أغدقتكم بها عليّ يكتشف أن لديه “تحويشة العمر” من الصداقات التي لا يمكن لأي نشال أن يسرقها، شكرًا لكم جميعًا ولا أراكم الله مكروهًا”.

نصيحة أخيرة: لمن الواحد يشوف مقدار المحبة وكرم المشاعر الي أغدقتكم بها عليّ يكتشف أن لديه "تحويشة العمر" من الصداقات التي يمكن لأي نشال أن يسرقها، شكرا لك جميعا ولا أراكم الله مكروها 🙏 — Faisal J. Abbas | فيصل عبّاس (@FaisalJAbbas) July 7, 2023