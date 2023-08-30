بعد جدل كبير.. مصر تُحيل سارة زكريا للتحقيق

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر وقف التعامل مع المطربة اللبنانية سارة زكريا، وتحويلها للتحقيق بعدما أثارت جدلا كبيرا بشأن تصريحاتها في حفلها الأخير بالساحل الشمالي.

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية، “قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المطربة اللبنانة سارة زكريا، وذلك لحين مثولها للتحقيق أمام الشئون القانونية بالنقابة، تحريرًا 29- أغسطس 2023”.

سبق وأثارت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب حفل غنائي لها يوم السبت الماضي أقيم في سكاي توينتي بالساحل الشمالي، وشارك فيه مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وهاجم الجمهور المصري سارة زكريا بسبب تداول فيديو نشره الصحفي هاني عزب، ظهرت فيه وهي تغني في حفلها مستخدمة ألفاظا خارجة أغضبت المتابعين، واعتبروا أن الأمر إهانة للجماهير المصرية، حيث قالت المغنية اللبنانية موجهة حديثها إلى جمهور حفلها: هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟.