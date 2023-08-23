بعد حفل بيروت.. شريهان تدعم عمرو دياب

دعمت الفنانة شريهان المطرب عمرو دياب، بعدما أحيا حفلًا غنائيًا في لبنان، حضره عدد كبير من الجمهور، وشهد الحفل عددًا من اللقطات البارزة.

وشاركت شريهان متابعيها عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بفيديو من حفل عمرو دياب، الذي أحياه في لبنان، وعلقت عليها قائلةً: “بسم الله ما شاء الله.. احفظه يا رب”.

يذكر أنّ حفل عمرو دياب جاء بعد غياب طويل عن لبنان دام لمدة 12 عامًا، وسط استعدادات أمنية مشددة لضمان أمان الحضور، وتم تأمين الشوارع المحيطة بالمكان كافة، مما أدى إلى إغلاق أهم شوارع بيروت.

فيما شهد الحفل توافد آلاف الجماهير قبل بدء العرض، حيث امتلأت المدرجات بالمحبين والمعجبين بعمرو دياب، وارتدى الجمهور الملابس البيضاء وأشعلوا أجواء الحفل بالفرح والسعادة، وبدأ دياب الحفل بأغنيته الشهيرة “يا أنا يا لأ”، وتفاعل الجمهور معه بشكل ملحوظ منذ اللحظات الأولى.

يذكر أن هناك مشكلة مادية بين الهضبة وأرملة المنتج الراحل جان صليبا لم تحل بعد، وتعود تفاصيلها باختصار إلى حوالي قبل 10 سنوات، حيث كان من المقرر حينها أن يحيي عمرو دياب حفلة في لبنان اعتذر عنها لاحقًا، ليوقع المنتج الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، بخسائر مادية كبيرة.