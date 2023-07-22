السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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بعد خبر إنفصالها عن زوجها.. أريانا غراندي في علاقة غرامية!

منذ ساعة واحدة
أريانا غراندي

أريانا غراندي

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يبدو أن النجمة العالمية أريانا غراندي لا تفضل فكرة البقاء وحيدة عزباء، ففور انتشار خبر انفصالها عن زوجها دالتون غوميز ارتبطت النجمة بالممثل إيثان سلاتر.

وذكر موقع ET الأميركي، نقلاً عن مصدر خاص، أن النجمة وحبيبها دخلا في علاقة أخيرا، وبينهما الكثير من الأمور المشتركة، مؤكداً أن العلاقة بدأت بعد انفصال أريانا، وليس قبل ذلك.

وكان موقع Page Six ذكر أخيرًا أن النجمة العالمية أريانا غراندي انفصلت عن زوجها، وكيل العقارات دالتون غوميز بعد عامين من الزواج.

وورد في التقرير أن الثنائي انفصلا منذ كانون الثاني المنصرم، إلا أنهما حافظا على علاقة متينة بوصفهما أصدقاء وتوصلا لقرار الانفصال معاً.

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