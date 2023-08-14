بعد خسارته في ويمبلدون.. ديوكوفيتش يستعد لبطولة سينسناتي

‭ ‬قال نوفاك ديوكوفيتش إنه لا يزال يملك الحماس الكافي بينما يستعد اللاعب الحائز على 23 بطولة كبرى للعودة للمنافسات في بطولة سينسناتي المفتوحة هذا الأسبوع بعد خسارته في نهائي ويمبلدون أمام كارلوس ألكاراز الشهر الماضي.

وتبخرت آمال ديوكوفيتش في الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد بعد حصده لقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة، بهزيمته في خمس مجموعات في نادي عموم إنجلترا، لكن اللاعب البالغ عمره 36 عاما قال إنه تجاوز خيبة الأمل هذه في يوم واحد.

ويستهدف اللاعب الصربي الآن إنهاء الموسم بقوة، بداية بخوض البطولات الإعدادية على الملاعب الصلبة في الولايات المتحدة التي يعود لها لأول مرة منذ عامين بعد منعه من دخول البلاد بسبب عدم حصوله على لقاح كوفيد-19.

وقال ديوكوفيتش لموقع اتحاد لاعبي التنس المحترفين على الإنترنت قبل مباراته الافتتاحية في سينسناتي ضد أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا أو توماس مارتن إتشيبيري “أحب الشعور الذي ينتابني بعد 20 عاما وأكثر من التنس على الصعيد الاحترافي. لا يزال هناك نيران مشتعلة بداخلي.

“لا يزال هناك هذا الحافز والدافع للمشاركة في أكبر الأحداث الرياضية ومحاولة الفوز بالألقاب ومنح بعض المشاعر الجيدة للجماهير”.

وسينافس ديوكوفيتش في سينسناتي للمرة الأولى منذ 2019 حيث يستعد لخوض بطولة أمريكا المفتوحة التي تنطلق في 28 أغسطس أب الحالي.

وأضاف ديوكوفيتش “إذا لم أملك الدافع فلن أكون هنا. بعد سنوات عديدة من التنس الاحترافي أشعر أنني أملك خيار لعب ما أريده حقا. أردت حقا أن أكون في سينسناتي وبالطبع بطولة أمريكا المفتوحة بعدها”.

وتلقى بطل أمريكا المفتوحة ثلاث مرات استقبالا حافلا خلال تدريب يوم السبت الماضي.

وقال “مزحت مع مدربي وسألته عما إذا كنا في الملعب الصحيح لأننا اعتقدنا أنها مباراة. إنه لأمر مدهش حقا. أنا ممتن للغاية لوجود الكثير من الأشخاص في التدريب”.