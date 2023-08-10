بعد دهس لاعبة من نيجيريا.. إيقاف لاعبة إنكلترا لمباراتين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، أنّه أوقف لاعبة منتخب إنكلترا لورين جيمس، لمباراتين، بعد دهس لاعبة نيجيريا ميشيل ألوزي، وهي العقوبة التي ستؤدي إلى غيابها عن مواجهة كولومبيا، في دور الثمانية لكأس العالم للسيدات.

وحصلت جيمس، هدافة منتخب إنكلترا في البطولة بثلاثة أهداف، على بطاقة حمراء في الدقيقة 87 بعد دهس ألوزي في مباراة المنتخبين يوم الإثنين الماضي.

واعتذرت لاعبة تشيلسي البالغ عمرها 21 عامًا، والتي ستغيب عن مباراة الدور قبل النهائي حال تأهل إنكلترا، عن الحادث يوم الثلاثاء.

وفازت عشر لاعبات من إنكلترا بركلات الترجيح على نيجيريا، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من دون أهداف.

وقال الفيفا في بيان: “فرضت لجنة الانضباط بالفيفا الإيقاف لمباراتين على جيمس لورين لاعبة إنكلترا. سيتم تطبيق الإيقاف في مباراة دور الثمانية لكأس العالم للسيدات والمباراة الدولية التالية لها”.

وتلعب إنكلترا أمام كولومبيا بعد غد السبت. ورفض الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم التعليق على القرار.