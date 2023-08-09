بعد رباعية توتنهام.. تشافي يزف خبر سار لجماهير برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز عن التطورات الأخيرة حول إصابة الأوروغوياني رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة، خلال مباراة توتنهام في نهائي كأس خوان غامبر.

واكتسح برشلونة نظيره توتنهام برباعية مقابل هدفين، في نهائي كأس خوان غامبر، على ملعب لويس كامبوس الأوليمبي، استعدادًا للموسم الجديد، في أخر تجارب برشلونة الودية قبل بداية الدوري الإسباني.

وأكد الصحفي الشهير جيرارد روميو، بأن رونالد أراخو بخير، حيث صرح قائلًا: “أراوخو غادر كإجراء احترازي بسبب بعض الانزعاجات، ليس هناك إصابة”.

وخرج رونالد أراخو، الذي شغل الظهير الأيمن لفريق برشلونة مصابًا، خلال الشوط الأول من اللقاء عقب تدخل عنيف مع مدافع توتنهام سانشسيز، وقع علي إثره الظهير الأيمن، ليحل محله القائد سيرجيو روبرتو.

وأكد تشافي أيضًا في تصريحات له عقب نهاية اللقاء، بأن أراوخو بخير ولا يشعر بأي إصابة، مشيرًا إلى أن خروجه فقط كان للحفاظ عليه قبل مباراة غيتافي.

ويستعد برشلونة يوم الأحد المقبل، لافتتاح مبارياته في الدوري الإسباني، بمواجهة خيتافي على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة كأس خوان غامبر، ضمن استعدادات برشلونة للموسم الجديد، حيث يفتتح البارسا أولى مبارياته خلال الموسم الجديد بمواجهة خيتافي مساء الأحد 13 أغسطس الجاري.