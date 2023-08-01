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بعد رحيل هندرسون.. ليفربول يعلن القائد الجديد

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2023 9:00 صباحًا
لاعبو فريق ليفربول

لاعبو فريق ليفربول (رويترز)

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كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن هوية القائد الجديد للفريق بشكل رسمي بعد رحيل جوردان هندرسون.

كان هندرسون قد رحل عن ليفربول، في وقت سابق من هذا الشهر، حيث انضم إلى صفوف فريق الاتفاق السعودي.

وانتشرت الكثير من التكهنات خلال الأيام الماضية حول خليفة جوردان هندرسون في ارتداء شارة قادة ليفربول.

ووفقًا لما نُشر عبر الحساب الرسمي للنادي منذ لحظات، فإن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هو من سيخلف هندرسون في قيادة الفريق.

وكتب حساب ليفربول الرسمي: “قائدنا الجديد”، مع وجود صورة لـ فيرجيل فان دايك.

كما أعلن ليفربول هوية نائب قائد الفريق، خلفًا لـ جيمس ميلنر الذي رحل هذا الصيف، حيث سيتولى مكانه ترينت ألكسندر أرنولد.

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