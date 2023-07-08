بعد رقم عالمي.. عدّاءة جاميكيّة تُصبح خامس أسرع سيّدة في التاريخ

حقّقت الجاميكية شيريكا جاكسون، الحاصلة على فضية بطولة العالم، أفضل رقم عالميّ هذا الموسم في سباق 100 متر، بعد أن قطعت المسافة خلال 10.65 ثانية، لتصبح خامس أسرع سيدة في التاريخ.

وضمنت جاكسون لقبها الوطني الثاني بسباق 100 متر في بطولة جاميكا لألعاب القوى بسهولة وحجزت مكانها في بطولة العالم في بودابست هذا الصيف.

وتفوقت جاكسون، بطلة العالم بسباق 200 متر، على منافستيها شاشالي فوربس (10.96) وناتاشا موريسون (10.98).

واحتلت إيلين طومسون-هيرا بطلة ثنائيتين متتاليتين بسباقي السرعة في الأولمبياد، التي عانت من الإصابات هذا الموسم، المركز الخامس بعد تحقيق أفضل زمن لها بالموسم خلال 11.06 ثانية.

وبدت جاكسون في صدمة بعد معرفة أنها صارت خامس أسرع عداءة في التاريخ.

وقالت لرويترز: “قلت العام الماضي إن واحدة من مشاكلي الرئيسية في انطلاقة السباق، أعتقد الليلة أنني تفوقت في البداية لكن يجب أن أدرس ما حدث مع المدرب (بول فرنسيس) لكنني أديت عملًا بارعًا”.

ورغم مسيرتها المبهرة، ترى جاكسون أنها لا تزال بحاجة للتطور قبل منافسات بودابست.

وأضافت: “أعتقد أن إنهاء السباق بحاجة إلى تعديل بسيط، أعرف أنني قوية في النهايات لكنني لا زلت بحاجة إلى بعض العمل لأنني أخفقت في خطوة. سأواصل العمل للتحسن مستقبلًا، كان من الصعب الانتقال من سباق 400 متر إلى 100 متر منذ 2021”.

وأبهر روهان واتسون (21 عامًا)، شريك جاكسون في التدريبات، الجميع بفوزه في سباق الرجال خلال 9.91 ثانية.

واحتل رييم فورد المركز الثاني (9.96) أما أوبليك سيفيل، الذي بلغ نهائي بطولة العالم العام الماضي، فتعافى من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية التي أزعجته الشهر الماضي ليحقق المركز الثالث خلال عشر ثوان.