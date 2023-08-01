بعد سجل سلبيّ طويل.. الدنمارك تهزم هايتي وتبلغ الدور الستة عشر

سجلت القائدة بيرنيل هاردر هدفًا من ركلة جزاء في الشوط الأول لتهز الشباك لأول مرة بكأس العالم للسيدات، وتقود بلادها الدنمارك للفوز 2-صفر على هايتي اليوم الثلاثاء، والتأهل إلى دور الستة عشر.

وأنهت هذه النتيجة سجلًا سلبيًا طويلًا لمنتخب الدنمارك الذي تأهل لآخر مرة إلى الأدوار الإقصائية عام 1995.

وبعد خسارة الصين القاسية 6-1 اليوم، تصدرت إنكلترا المجموعة الرابعة وستواجه نيجيريا في برزبين يوم الإثنين المقبل، بينما تلتقي الوصيفة الدنمارك مع أستراليا في سيدني.

هذا وبدأت الدنمارك المباراة اليوم بقوة، ولم يفتر حماسها حتى بعد إلغاء هدف سيمون بوي في الدقيقة الثالثة بسبب التسلل.

واحتسبت ركلة جزاء على لاعبة وسط هايتي ديانا بيير-لويس بسبب لمسة يد في المنطقة في الدقيقة 21 نفذتها هاردر بهدوء.

وكان بوسع لاعبة بايرن ميونيخ إضافة هدفين آخرين، لكن الحكم ألغى الهدف الأول في الدقيقة 45 بسبب التسلل، بينما تم إلغاء الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 83 بسبب وجود مخالفة خلال التحضير للهدف.

وأظهرت هايتي، المصنفة 55 عالميًا، روحًا قتالية كبيرة وهيمنت على بعض الفترات عقب الاستراحة لكن الكلمة الأخيرة كانت للدنمارك المصنفة 18 عالميًا.

وحسمت البديلة سان ترولسجارد النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي التوقيت ذاته، تألقت لورين جيمس مجددًا لتسجل هدفين رائعين بعدما قدمت إنجلترا أفضل أداء لها في كأس العالم حتى الآن لتكتسح الصين 6-1 اليوم الثلاثاء وتبلغ دور الستة عشر بصفتها متصدرة المجموعة الرابعة.