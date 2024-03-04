بعد صعود المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك.. وول ستريت تفتح منخفضة

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024، بعد صعود المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى مستويات إغلاق قياسية في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون صدور بيانات عن الوظائف وشهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 118.61 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 38968.77 نقطة، كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.09 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 5130.99 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 10.73 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 16264.21 نقطة.