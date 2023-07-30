الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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بعد ضمانات... "إكس" تعيد حساب كانييه وست

منذ 23 دقيقة
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أعادت منصّة “إكس” للتواصل الاجتماعي، (تويتر سابقاً)، حساب الفنان يي المعروف سابقاً باسم كانييه وست، بعد تعليقه لقرابة ثمانية أشهر بسبب انتهاك مغنّي الراب لقواعد المنصّة التي تحظر التحريض على العنف.

ويُظهر حساب يي الآن أن آخر منشور له يعود لتاريخ الأول من كانون الأول (ديسمبر)، أي قبل يوم من تعليق حسابه على منصة “إكس”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس السبت نقلاً عن المنصّة أن يي لن يكون مؤهّلًا لتحقيق دخل من حسابه على “إكس” ولن تظهر الإعلانات بجوار منشوراته.

وجرى تعليق حساب يي في كانون الأول (ديسمبر) بعد شهرين فقط من إعادته، بعد أن تبيّن أن أحد منشوراته السابقة ظهر به رمز الصليب المعقوف داخل نجمة داود.

وأفاد التقرير نقلاً عن مصدر مطلع بأن “إكس” أعادت حساب يي بعد أن تلقّت المنصّة تأكيدات بأنه لن يستخدمها في نشر لغة خطاب معادية للسامية أو تتسبّب في ضرر.

ولم ينشر يي أي جديد منذ استعادة حسابه.

ولم ترد “إكس” بعد على طلب من “رويترز” للتعليق.

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