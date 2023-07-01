بعد غياب.. تصريح جديد للشيف نصرت: لن أدخل إلى ملعب كأس العالم مرة أخرى

بعد الضجة الكبيرة التي حصلت مع الشيف التركي الشهير نصرت خلال نهائيات كأس العالم العام الماضي في قطر، تعهد الاخير بأنه لن يدخل إلى ملعب كأس العالم مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه تأذى كثيرا من واقعة دخوله الملعب، وتعرض لانتقادات شديدة.

وذكر الشيف نصرت، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “زمان” التركية، أنه كان يتواجد في الأرجنتين لحضور المباراة ودعم فريقه، مؤكدًا أنه لم يدخل أرض الملعب لأغراض دعائية.

وأضاف الشيف التركي: “مليارا شخص شاهدوا كأس العالم، لكن العالم كله تحدث عني، كان هناك ما لا يقل عن ألف شخص في الملعب، لكنهم تحدثوا عني فقط”.

وأوضح نصرت أنه تعرض لضغوط كبيرة بعد الواقعة، وأنه لم يكن يتوقع أن تصل ردود الفعل إلى هذا الحد.

ويُذكر أن الشيف التركي الشهير كان دخل ملعب كأس العالم في النهائيات العام الماضي وحاول التقاط الصور مع لاعبي فريق الأرجنتين والمشاركين في حفل الختام، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً وانتقادات حادة بسبب تجاوزه للقواعد والبروتوكولات المتعلقة بالمباراة، ووصفه البعض بأنه يسعى للشهرة.

فالشيف التركي نصرت، أو كما يسميه البعض بـ”شيف الملح”، والذي يشتهر في مطاعمه بتقطيعه للحم ورشه الملح بطريقته الخاصة، أحدث الجدل العالمي على أرضية ملعب لوسيل بقطر أثناء تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم، أين حاول بل ونجح في التقاط صور مع لاعبي الأرجنتين بالإضافة إلى لمس كأس البطولة في مخالفة لقوانين الفيفا بشأن من يمكنه حمل الكأس، لا بل ونشر صورته مع الكأس على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ومقطعا وهو يؤدي حركاته الشهيرة أثناء تحضير شرائح اللحم.

وظهر قائد “راقصي التانغو”، ليونيل ميسي، وهو يتعرض لما وُصف بمضايقة من قبل نصرت لالتقاط صورة معه، والتي نشرها الشيف التركي عبر صفحته على موقع “إنستغرام”.

كما كشف المقطع الذي حصد ملايين المشاهدات على “تويتر”، نصرت وهو يضع يده على كتف ميسي ويشده للخلف، ليرضخ ميسي في النهاية لإلحاح “شيف الملح” التركي، حيث استطاع الأخير أخذ صورة مع نجم الأرجنتين.