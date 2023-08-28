الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد غياب دام 40 عاماً.. هاني شاكر يعود للتمثيل

منذ 3 دقائق
هاني شاكر

هاني شاكر

A A A
طباعة المقال

تحدث الفنان هاني شاكر عن عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام 40 عاماً، قائلاً:” المؤلف أيمن سلامة عنده فكرة عمل حلوة جداً ولكن مستني الوقت المناسب اللي أقدر أقدمها فيه”.

وأضاف في حديثه عن المؤلف أيمن سلامة :”أيمن سيناريست كبير و عظيم و بحبه جداً و فكرة العمل مختلفة و أتمني وجود إنتاج متحمس”.

واستكمل في حديثه عن انجذابه مرة أخرى للتمثيل بعد غياب دام سنوات، وسبب هذا الانجذاب وجود فكرة مختلفة تجمع تفاصيل الحياة اليومية من حب، وخداع.

وعن الشخصية الذي سيقدمها قال شاكر، أنه سيكون رجل أعمال لديه بعض المشاكل في عمله وليس شخصية مطرب ولكنه سيغني أيضاً بالعمل.

    المزيد من منوعات

    حمو بيكا وعمر كمال
    "أنتي معفنة".. أغنية تورط حمو بيكا وعمر كمال
    أبطال فيلم "البطة الصفرا"
    فيلم "البطة الصفرا" مهدد بالسحب من السينمات
    محمد صلاح
    عرض خيالي جديد لمحمد صلاح

    الأكثر قراءة

    صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"
    النائب جبران باسيل
    "لن نقبل بهذا الرئيس".. ماذا كشف باسيل عن الحوار مع "الحزب"؟
    محمد صلاح ويورغن كلوب
    عناق وثلاث كلمات.. تصريح جديد لمدرب ليفربول حول انتقال صلاح إلى السعودية