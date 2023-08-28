بعد غياب دام 40 عاماً.. هاني شاكر يعود للتمثيل

تحدث الفنان هاني شاكر عن عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام 40 عاماً، قائلاً:” المؤلف أيمن سلامة عنده فكرة عمل حلوة جداً ولكن مستني الوقت المناسب اللي أقدر أقدمها فيه”.

وأضاف في حديثه عن المؤلف أيمن سلامة :”أيمن سيناريست كبير و عظيم و بحبه جداً و فكرة العمل مختلفة و أتمني وجود إنتاج متحمس”.

واستكمل في حديثه عن انجذابه مرة أخرى للتمثيل بعد غياب دام سنوات، وسبب هذا الانجذاب وجود فكرة مختلفة تجمع تفاصيل الحياة اليومية من حب، وخداع.

وعن الشخصية الذي سيقدمها قال شاكر، أنه سيكون رجل أعمال لديه بعض المشاكل في عمله وليس شخصية مطرب ولكنه سيغني أيضاً بالعمل.