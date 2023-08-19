بعد غياب مقلق.. مبابي يسجل لكن سان جيرمان يتعادل مجددا في تولوز

سجل كيليان مبابي هدفا من ركلة جزاء في عودته إلى تشكيلة باريس سان جيرمان، لكن حامل اللقب تعادل مجددا 1-1 مع مضيفه تولوز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (السبت 19-8-2023).

وضع مبابي الزوار في المقدمة بعد نزوله بديلا من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد مرور ساعة، لكن تولوز تعادل بنفس الطريقة عبر المغربي زكريا أبو خلال قبل أربع دقائق من النهاية.

وعاد مبابي إلى الفريق الأول لسان جيرمان عقب استبعاده من التعادل مع لوريان في الجولة الافتتاحية للدوري وغيابه عن التشكيلة الرئيسية لأسابيع بسبب خلاف مع النادي حول عقده.

ولعب البديل عثمان ديمبلي مباراته الأولى أيضا مع سان جيرمان عقب انتقاله من برشلونة.

وفي وقت سابق اليوم سجل الوافد الجديد الأردني موسى التعمري ثنائية في فوز مونبلييه 4-1 على مضيفه أولمبيك ليون.