بعد فيديو ليلة الزفاف.. أول تعليق من العريس والعروسة

بعد أيام على أشهر فيديو انتشر في مصر خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يوثق قيام عريس بتعنيف وسحل زوجته في حفل الزفاف، خرج الشاب عن صمته.

فقد قال محمد الهادي إن ما حصل معه “كان سحراً أسود” ظهر عليه في أول 10 دقائق من دخوله القاعة.

كما أضاف أن “حمايا خبطني بوكس في وجهي لما شديت عروستي ووقعت مني”، مردفاً أن “خالتي الشيخة كانت موجودة وقرأت لي قرآن وبعض الآيات على إزازة مياه شربتها بقيت كويس وأفضل”.

وأكد العريس، هو من مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أنه بعدها أكمل الجميع اليوم بشكل طبيعي، وعندما ذهب مع زوجته إلى البيت أتى أكثر من شيخ وكان كلامهم نفس كلام خالته.

كذلك لفت إلى أنه تحدث إلى حماه في اليوم التالي واعتذر منه وأخبره بكلام المشايخ.

وبيّن أيضاً أن حماه من طنطا وقد سأل مشايخ يعرفهم في المدينة وكان كلامهم مطابقاً لما أخبره به.

فيما ختم مؤكداً أنه وزوجته أصبحا بحال أفضل الآن، مقدماً اعتذاره لأهله وأقاربه وكل من كان حاضراً في الحفل.

#شاهد #فيديو

أحد أكثر المقاطع المتداولة في #مصر … عريس يعنف زوجته العروس على الكوشة ويجرها على الأرض في مشهد أثار جدلا وغضبا على مواقع التواصل.!! pic.twitter.com/Lk3EF5QIsv — السيافي (@assyfee777) June 11, 2024

من جهتها قالت العروس بسمة حمدي في تصريحات لصحيفة “الشروق”: “معمول لنا عمل، ومحمد جوزي ما يعملش كده”، مشددة على أنها وشريك حياتها يحبان بعضهما منذ أكثر من عام.

كما أضافت أنها تربطها علاقة حب كبيرة بزوجها ولم تكن تتوقع منه ذلك التصرف، غير أنها أشارت إلى أن ما حدث لها سببه “السحر والحسد وحقد بعض الموجودين بالقاعة”.

يشار إلى أن الفيديو أثار غضباً واستياء واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن السبب الذي يدفع عريساً لمثل هذا الفعل، بينما شدد آخرون على أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق يدفع عريساً لضرب وإهانة عروسه بمثل هذه الطريقة.