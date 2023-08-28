الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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بعد لكمة مثيرة.. ديبوا يتحدى أوسيك بالقتال في الشارع

منذ 43 دقيقة
أوسيك يهزم ديبوا في الملاكمة

أوسيك يهزم ديبوا في الملاكمة

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قال الملاكم البريطاني دانييل ديبوا إنه يستحق أن يكون بطل العالم زاعما تعرضه للظلم بعد احتساب ضربة منخفضة ضده في نزال أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك على ألقاب وزن الثقيل في بولندا يوم السبت.

وسقط أوسيك وهو يعاني من أجل التنفس بعد لكمة في حزام سرواله بالجولة الخامسة، واعتبرها الحكم ضربة منخفضة وأبلغ أوسيك بأن يحصل على الوقت الكافي أثناء الاتكاء على الحبال مع استمرار زمن الجولة.

وحسم أوسيك الفوز في الجولة التاسعة ليحتفظ بألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي.

وقال ديبوا (25 عاما) لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “يجب أن أكون بطل العالم الآن، هذا ليس عدلا، تعرضت للخداع” مطالبا بإعادة النزال.

وأكد أن لكمته تدرب عليها كثيرا مضيفا “ليست ضربة تحت الحزام، شعرت بأنها موجهة في الجسد بشكل مثالي، عملت لأسابيع من أجل إنهاء النزال بهذه اللكمة، كان يجب أن تكون ضربة قاضية”.

وقال فرانك وارين مروج مباريات ديبوا إن الحكم “ارتكب خطأ فادحا” مشيرا إلى أن فريقه سيتخذ إجراءات لإلغاء النتيجة أو إعادة النزال.

أما ألكسندر كراسيوك مروج مباريات أوسيك فقال إنه شاهد “الكثير من الضربات المنخفضة” من ديبوا خلال المواجهة.

وأضاف في مؤتمر صحفي “يريد الجميع إعادة النزال بعد الخسارة، أحيانا توجه ضربة غير قانونية، هذا معتاد، لكن أن تستمر في ذلك متعمدا فهذا يعني وجود خطة قذرة، شاهدنا الكثير من الضربات المنخفضة”.

وعن إمكانية إعادة النزال رد أوسيك أمام الصحفيين “أنا جاهز للإعادة غدا في قتال بالشارع”.

    المصدر :
  • رويترز

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