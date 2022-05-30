بعد مارسيلو.. إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد

أعلن لاعب ريال مدريد، إيسكو، الرحيل رسميًا عن صفوف الملكي بعد التتويج باللقب رقم 14 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، وبالتالي، يحق له الرحيل عن قلعة “سانتياجو برنابيو” في الأول من يوليو إلى أي نادٍ جديد.

ويعد إيسكو من أهم اللاعبين الذين لعبوا لصالح ريال مدريد منذ انتقاله من مالاجا في عام 2013 وحصل مع الفريق الإسباني على العديد من البطولات أهمها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، علمًا بأن اللقب الأخير أمام ليفربول والذي توج به الفريق الملكي السبت الماضي، يعد غير محسوب للاعب نظرًا لعدم مشاركته في أي دقيقة خلال مباريات البطولة.

وكتب إيسكو عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” رسالة وداع لنادي ريال مدريد وجماهيره: “عندما كنت في مالاجا وعلمت أنني سأرحل، لم أستطع رفض ريال مدريد عندما جاء هذا العرض”.

وتابع: “لقد انتقلت وحصلت على اللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا، وكل ما حدث بعد ذلك بالفعل هو تاريخ كبير لي هنا مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات، لقد حققت كل أحلامي التي كنت أحلم بها عندما كنت صغيرًا”.

وأضاف: “بصرف النظر عن تحقيق الأحلام، الفوز بألقاب أكثر مما كنت أتخيل، اللعب مع أعظم اللاعبين، تكوين صداقات مع أشخاص رائعين، لقد قضيت وقتًا ممتعًا للغاية”.

رحيل مارسيلو

كشفت وسائل إعلامية برازيلية، عن قرار مارسيلو دا سيلفا ظهير نادي ريال مدريد الإسباني النهائي بشأن مستقبله مع الميرينجي.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي مارسيلو ( 33 عامًا) مع النادي الملكي صيف 2022، بعد انضمامه له عام 15/11/2006. .

وقالت صحيفة “لانس” البرازيلية، إن مارسيلو قرر الرحيل عن أسوار “سنتياغو بيرنابيو” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في ظل عدم تقديم عقد جديد له وذلك بعد 16 عامًا قضاها في إسبانيا.

وأكدت أن اللاعب لديه قرار واضح بالمغادرة نهاية هذا الموسم، ولا يفكر في الاستمرار مع ريال مدريد، خاصة وأن النادي لم يقدم له عقدًا جديدًا، مشيرة إلى أنه يريد أن يرفع الحرج عن الجميع في النادي، خاصة وأنه يُدرك تمامًا بأن مشاركته أصبحت أمرًا صعبًا، سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا، مع تألق فيرلاند ميندي.