بعد مسيرة امتدت 20 عاما.. فابريغاس يعتزل كرة القدم

أعلن الإسباني سيسك فابريغاس لاعب وسط أرسنال وتشيلسي وبرشلونة السابق اعتزاله كرة القدم، السبت، بعد مسيرة رائعة امتدت 20 عاما ليتجه لتدريب فريق الشباب في ناديه الأخير كومو الإيطالي.

وقال فابريغاس (36 عاما) عبر تويتر “حان الوقت الحزين للغاية الذي سأعلق فيه حذائي.

“أقدر كل شيء منذ أيامي الأولى مع برشلونة وفتراتي في أرسنال وبرشلونة مجددا وتشيلسي وموناكو وكومو.

“بدءا من رفع كأس العالم وبطولة أوروبا مرورا بالفوز بكل شيء في إنجلترا وإسبانيا وأغلب الألقاب الأوروبية. كانت رحلة لن أنساها”.

وبدأ فابريغاس، الفائز بكأس العالم 2010 وببطولة أوروبا عامي 2008 و2012 مع إسبانيا حيث حقق أفضل نجاحاته خلال 110 مباريات دولية، رحلته مع ناشئي برشلونة قبل الانتقال إلى أرسنال عام 2003.

وشارك مع الفريق الأول لأرسنال وهو يبلغ 16 عاما وحمل الراية من الفرنسي باتريك فييرا ليصبح من أفضل صناع اللعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقضى ثمانية مواسم مع أرسنال، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2005، حتى عاد إلى نادي صباه برشلونة عام 2011 واستمر ثلاث سنوات فاز فيها بستة ألقاب.

ثم عاد إلى لندن لينضم إلى تشيلسي حيث توج بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وبلقبه الثاني بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان صاحب التمريرة الحاسمة لأندريس إنيستا عند تسجيل هدف تتويج إسبانيا بلقبها الوحيد في كأس العالم عام 2010 في شباك هولندا بعد وقت إضافي.

وقضى موسمه الأخير مع كومو بالدرجة الثانية في إيطاليا وسيبدأ معه مشواره التدريبي.

وأضاف “ليست كل الأشياء حزينة لأنني سأقف الآن على خط الملعب وأبدأ تدريب الفريق الثاني وفريق الشباب. لا يمكنني أن أكون أكثر حماسا لهذا المشروع”.