بعد مشهد “آريا ستارك”… صورة غريبة لـ”سانسا” تثير حيرة عشاق “صراع العروش”

بعد الضجة التي صاحبها مشهد، الممثلة ميليسيا ويليامز التي تلعب دور آريا ستارك، الحميمي في الحلقة الثانية من الموسم الأخير، من ملحمة “صراع العروش”، أثارت صورة سانسا ستارك الجديدة حالة جدل واسعة.

وظهرت صوفي تيرنر، التي تلعب دور سانسا ستارك، في المقطع الدعائي للحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير من “صراع العروش”، في مشهد وصورة وصفت بأنها محيرة، بصورة كبيرة لعدد كبير من عشاق تلك الملحمة، وفقا لشبكة “سي بي إس” الأمريكية.

ويبدو من خلال المقطع الدعائي للحلقة، جيش الموتى وملك الليل على أبواب وينترفيل، وفي تلك الصورة تظهر سانسا ستارك، ولكن بإيقاف المقطع يظهر وكأن وجه خفي في خلفية الصورة من خلف الستائر المعلقة.

وقالت المؤلفة ألكسندرا براكين، عبر حسابها على موقع “تويتر”: “هل أنا فقط من شاهدت هذا الوجه في خلفية صورة سانسا، يبدو أمرا غريبا”.

ويروج البعض نظرية أن ذلك الوجه قد يكون شخصية بيتر بايليش، أو ما يطلق عليه “ليتل فينجر”، الذي قتل في الموسم الماضي على يد شقيقتها آريا ستارك.

وكانت الحلقة الثانية من “صراع العروش” قد شهدت حالة من الجدل الواسعة، بسبب ظهور آريا ستارك، في أول مشهد جنسي لها في تلك الملحمة الأكثر متابعة في تاريخ الدراما العالمية.

وظهر في الحلقة الثانية من الموسم الأخير لـ”لعبة العروش”، آريا ستارك، وهي تشارك صديقها، جندري، مشهدا حميميا، قبل مواجهة جيش الموتى وملك الظلام.

EW has new photos the next episode of GoT and WHO IS THIS BEHIND SANSA??? I’m not imagining that face am I?? pic.twitter.com/FULNQ0tDlL

— Alexandra Bracken (@alexbracken) April 25, 2019