الثلاثاء 7 محرم 1445 ﻫ - 25 يوليو 2023 |
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بعد موافقتها على الزواج.. وفاة فتاة تركية بطريقة مروّعة

منذ 16 دقيقة
وفاة فتاة تركية بطريقة مروّعة

وفاة فتاة تركية بطريقة مروّعة

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لقيت إمرأة تركية حتفها من أعلى جرف صخري بعد لحظات من طرح خطيبها عليها سؤال: “هل تقبلين الزواج بي؟”.

وكانت يشيم دمير وخطيبها نظام الدين غورسو يحتفلان عند غروب الشمس وسط منظر خلاب في أعلى جرف مشهور في مدينة كاناكالي الموجودة شمال غربي تركيا، في 6 تموز/ يوليو الجاري.

وبعد عرضه الزواج على يشيم، عاد نظام الدين إلى سيارته لجلب الطعام والشراب الخاص بالاحتفال عندما سمع صرخة خطيبته، فهرع للمكان الذي تركها فيه ليجدها سقطت من ارتفاع يزيد عن 100 قدم.

وقال الرجل لوسائل إعلام محلية في وقت لاحق: “اخترنا هذا المكان لتبقى لنا ذكريات رومانسية بخصوص العرض. شربنا بعض الكحول. حدث كل شيء دفعة واحدة. لقد فقدت توازنها وسقطت على الأرض”.

ونجت يشيم البالغة من العمر 39 عاما في البداية من السقوط الهائل، حيث طلب خطيبها على الفور المساعدة، لكن بعد 45 دقيقة من جهود الإنعاش، أعلن المسعفون وفاتها متأثرة بجراحها.

والجرف المشؤوم مكان مشهور في المدينة، يرتاده العديد من الناس لمشاهدة غروب الشمس، وقال أصدقاء الراحلة إنه “لا توجد أي احتياطات على حافة الجرف، حيث يجب وضع سياج هنا لتفادي تكرار الحوادث”.

وتم إغلاق الجرف بعد وفاة يشيم، وقامت السلطات بفتح تحقيق، ثم أعيد فتح المنطقة مرة أخرى “بطريقة خاضعة للرقابة” في 15 تموز/ يوليو.

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