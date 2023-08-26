السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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بعد نجاح "في كتير حلوين".. راغب علامة يطرح أغنية "يلا"

منذ ساعة واحدة
الفنان اللبناني راغب علامة

الفنان اللبناني راغب علامة

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بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنية “في كتير حلوين”، يعود السوبر ستار راغب علامة بأغنية جديدة تحمل عنوان “يلا” من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج Backstage Production، كما تم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر.

هذا وأطلق راغب الفيديو التشويقي للأغنية عبر صفحاته على “انستغرام”، والتي قام بتصويرها مع المخرج جاد شويري بفكرة جديدة وعصرية، والتي لاقت نجاحاً كبيراً فور إطلاقها عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

 

يذكر أنّ راغب علامة كان قد أطلق منذ شهرين أغنية “في كتير حلوين” والتي تصدّرت الترند وحققت انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات على اليوتيوب وباقي المنصات الموسيقية.

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