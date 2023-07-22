السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد هدف ميسي الخيالي.. رد فعل صادم من كيم كارداشيان

منذ 4 دقائق
كيم كارداشيان

كيم كارداشيان

A A A
طباعة المقال

تفاعل نشطاء التواصل مع رد فعل نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان الصادم، بعد هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأول مع فريقه الجديد “إنتر ميامي”.

وأظهر فيديو متداول المفاجأة وهي تعلو محيا كيم، التي يبدو أنها كانت منشغلة بهاتفها لحظة تسجيل الهدف، ولم تفهم ماذا حصل حين رأيت كل من حولها يقفز فرحا.

لتستوعب لاحقا أن ميسي سجل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ضد فريق “كروز أزول” المكسيكي، في كأس الدوريات.

كما أظهر الفيديو فرحة النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، ومالك “إنتر ميامي” الحالي، وزوجته فكتوريا وابنهما، حيث بكى تأثرا بعد تسجيل ميسي هدفه، وسط صيحات الجماهير السعيدة في المدرجات.

وشارك ميسي، وهو أحد خريجي فريق “برشلونة” الإسباني، خلال اللحظات الحاسمة من الشوط الثاني، حيث قرر المدرب تاتا مارتينو إشراكه في الدقيقة 54.

    المزيد من منوعات

    أريانا غراندي
    بعد خبر إنفصالها عن زوجها.. أريانا غراندي في علاقة غرامية!
    الشيف بوراك
    الشيف بوراك يخسر ملكية المطاعم.. ما القصة؟
    شرط وحيد لإقامة حفلة ترافيس سكوت في مصر

    الأكثر قراءة

    الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل
    ولعت بالـ "mtv".. "فيديو" لمعركة بالأيدي بين وئام وهاب وسيمون أبو فاضل
    سيمون أبو فاضل بعد تعرضه للضرب خلال حلقة صار الوقت
    فيديو جديد.. معركة وئام وهاب وسيمون أبو فاضل تنتقل إلى الشارع!
    إشكال بين مناصري حزب الله وحركة امل
    فيديو.. "ولعت" بين الحزب والحركة في مجلس عاشوراء!