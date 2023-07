بعد هدف ميسي الخيالي.. رد فعل صادم من كيم كارداشيان

تفاعل نشطاء التواصل مع رد فعل نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان الصادم، بعد هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأول مع فريقه الجديد “إنتر ميامي”.

وأظهر فيديو متداول المفاجأة وهي تعلو محيا كيم، التي يبدو أنها كانت منشغلة بهاتفها لحظة تسجيل الهدف، ولم تفهم ماذا حصل حين رأيت كل من حولها يقفز فرحا.

لتستوعب لاحقا أن ميسي سجل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ضد فريق “كروز أزول” المكسيكي، في كأس الدوريات.

كما أظهر الفيديو فرحة النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، ومالك “إنتر ميامي” الحالي، وزوجته فكتوريا وابنهما، حيث بكى تأثرا بعد تسجيل ميسي هدفه، وسط صيحات الجماهير السعيدة في المدرجات.

Gotta love how Kim Kardashian, Serena Williams, Beckham and his family reacted to Leo Messi's goal.

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) July 22, 2023