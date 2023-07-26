الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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بعد وفاة فرسها.. حاكم دبي يهدي أصغر فارسة عراقية مجموعة خيول

منذ 5 دقائق
لانيا فاخر

لانيا فاخر

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية مقطع فيديو للطفلة لانيا فاخر، ذات السنوات الثمانية وهي تجلس وتبكي عند رأس فرسها النافق، والذي أهداه لها والدها وهي بعمر الخمس سنوات.

وفي لفتة جميلة، منح حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصغر فارسة في إقليم كردستان العراق لانيا فاخر، مجموعة من الخيول بعدما خسرت فرسها الوحيد جنيسو قبل أيام.

وذكرت تقارير إخبارية محلية في الإمارات أن الشيخ محمد بن راشد تعهد أيضًا بدعمه لإنشاء مركز تدريب لركوب الخيل خاص بالطفلة لانيا باعتبارها أصغر متسابقة عراقية.

وكانت الفارسة لانيا فاخر أثارت حالة من التعاطف بعدما ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو وهي تبكي حزنًا على فقدان حصانها جنيسو.

وذكرت لانيا بأن الحصان جنيسو كان قد تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وإنها حاولت مرارًا وتكرارًا مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه إلا أنها خسرته في النهاية.

وذكرت لانيا بأنها لن تنسى صديقها الوحيد جنيسو طيلة حياتها، وبأنها تحرص دومًا على زيارة قبره حاملة التفاح والسكر.

وعبرت لانيا عن حلمها الكبير بأن يكون لها مكان خاص لتعليم شباب وبنات كردستان العراق رياضة ركوب الخيل، وهو ما حققه لها أخيرًا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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