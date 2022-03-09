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بعد 107 أعوام.. حل لغز سفينة إرنست شاكلتون "الغارقة"

9 - مارس - 2022
سفينة- تعبيرية

سفينة- تعبيرية

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تمكن فريق من العلماء من العثور على حطام سفينة “السير إرنست شاكلتون”، قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية، بعد مرور أكثر من 107 عاما على غرقها.

ولم يعثر على السفينة التي تحطمت في الجليد وغرقت ببحر ويديل عام 1915، حتى انطلقت بعثة أطلق عليها “إنديورنس 22” من كيب تاون بجنوب إفريقيا، الشهر الماضي.

وتمكن فريق البعثة من اكتشاف الحطام على عمق 3008 أمتار، وعلى بعد 4 أميال جنوب الموقع الذي تم رصد السفينة فيه لآخر مرة.

ووصف قائد الحملة جون شيرز العثور على حطام السفينة بأنه “أكثر عمليات البحث عن حطام السفن صعوبة في العالم”، حسبما نقلت صحيفة “ذا غارديان”.

وأضاف شيرز: “إلى جانب عثورنا على الحطام، فقد تمكنا من إجراء بحث علمي مهم في المنطقة مرتبط بالمناخ والبيئة”.

ومن جانبه، قال مدير الاستكشاف بالبعثة مينسن بوند: “تظهر الصور الحطام وهي في حالة جيدة. يمكننا اعتباره أفضل حطام سفينة خشبية شاهدته من قبل”.

وأوضح بوند: “يمثل العثور على السفينة قصة ملهمة للشباب لبث روح الشجاعة والثبات على بلوغ الأهداف حتى ولو كانت صعبة مثلما كانت مهمتنا في القارة القطبية الجنوبية”.

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