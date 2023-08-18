الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد 14 شهرًا من زواجهما.. سام أصغري يسعى للطلاق من بريتني سبيرز

منذ دقيقة واحدة
سام أصغري وبريتني سبيرز

سام أصغري وبريتني سبيرز

A A A
طباعة المقال

أظهرت وثيقة مقدمة إلى محكمة لوس انجليس العليا أنّ سام أصغري، زوج نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز، يسعى للطلاق منها بعد 14 شهرًا فحسب من زواجهما العام الماضي، إثر رفع الوصاية القانونية عنها.

وأشارت الوثيقة المقدمة للمحكمة يوم الأربعاء إلى أن أصغري (29 عامًا) أرجع سبب طلب الطلاق إلى “خلافات لا يمكن تخطيها”. ويسعى أصغري للحصول على نفقة من سبيرز وإلى أن تقوم بسداد الرسوم القانونية.

وفي بيان على إنستغرام قال أصغري: “قررنا إنهاء رحلتنا معًا”.

وأضاف: “سنتمسك بالحب والاحترام الذي نكنه لبعضنا البعض وأتمنى لها الأفضل دائمًا.. الأمور السيئة تحدث. طلب احترام الخصوصية يبدو سخيفًا وبالتالي سأطلب فقط من الجميع بما في ذلك وسائل الإعلام التحلي بالرفق ومراعاة مشاعر الآخرين”.

ولم يرد ممثلون عن سبيرز بعد على طلبات بالتعليق.

وتزوج أصغري بالنجمة الأميركية (41 عامًا) قبل 14 شهرًا في يونيو/ حزيران 2022، بعد مواعدة استمرت ما يقرب من ست سنوات.

وتزوجا بعد أشهر فحسب من إنهاء قاض الوصاية القانونية على سبيرز التي فرضت قيودًا على حياتها الشخصية وشؤونها المالية لمدة 13 عامًا. وقالت وقتها أثناء إجراءات المحكمة إنها تتوق للزواج وتكوين أسرة جديدة من دون أي قيود.

وكانت الوصاية القانونية لوالدها جيمي سبيرز، وفرضت عليها بعد أن أصيبت بانهيار علنًا في 2007 ودخلت على إثره للمستشفى بسبب مشكلات نفسية لم يتم الكشف عنها.

وهذا الزواج هو الثالث لسبيرز. فقد تزوجت سبيرز من ألكسندر، صديق طفولتها، في حفل مفاجئ في لاس فيغاس عام 2004، لكن الزواج تم إبطاله بعد فترة وجيزة. وبعد ذلك بتسعة أشهر، تزوجت من الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين. وانتهى هذا الزواج بالطلاق في عام 2007.

وأصغري إيراني المولد، وهو مدرب شخصي وممثل ظهر في مسلسل “الإثنين الأسود”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

هيفاء وهبي
بالصور ـ هيفاء وهبي بأزياء البحر النارية في الساحل الشمالي
إيجا شيانتيك
شيانتيك تتأهل لدور الثمانية في بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس
الأميرة ليونور تلتحق بتدريب عسكري
بالفيديو.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكريّ يستمر 3 أعوام

الأكثر قراءة

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
تحليل لرويترز يكشف مخاطر نشوب صراع بين حزب الله وإسرائيل.. اللبنانيون سيدفعون الثمن!
تصاعد مشاعر العداء للاجئين في تركيا
مشاهد عنيفة.. أتراك يهاجمون وينهبون محلات يملكها سوريون
حسن نصرالله
نصرالله يهدد إسرائيل ويقتل العرب!