بعد 14 شهرًا من زواجهما.. سام أصغري يسعى للطلاق من بريتني سبيرز

أظهرت وثيقة مقدمة إلى محكمة لوس انجليس العليا أنّ سام أصغري، زوج نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز، يسعى للطلاق منها بعد 14 شهرًا فحسب من زواجهما العام الماضي، إثر رفع الوصاية القانونية عنها.

وأشارت الوثيقة المقدمة للمحكمة يوم الأربعاء إلى أن أصغري (29 عامًا) أرجع سبب طلب الطلاق إلى “خلافات لا يمكن تخطيها”. ويسعى أصغري للحصول على نفقة من سبيرز وإلى أن تقوم بسداد الرسوم القانونية.

وفي بيان على إنستغرام قال أصغري: “قررنا إنهاء رحلتنا معًا”.

وأضاف: “سنتمسك بالحب والاحترام الذي نكنه لبعضنا البعض وأتمنى لها الأفضل دائمًا.. الأمور السيئة تحدث. طلب احترام الخصوصية يبدو سخيفًا وبالتالي سأطلب فقط من الجميع بما في ذلك وسائل الإعلام التحلي بالرفق ومراعاة مشاعر الآخرين”.

ولم يرد ممثلون عن سبيرز بعد على طلبات بالتعليق.

وتزوج أصغري بالنجمة الأميركية (41 عامًا) قبل 14 شهرًا في يونيو/ حزيران 2022، بعد مواعدة استمرت ما يقرب من ست سنوات.

وتزوجا بعد أشهر فحسب من إنهاء قاض الوصاية القانونية على سبيرز التي فرضت قيودًا على حياتها الشخصية وشؤونها المالية لمدة 13 عامًا. وقالت وقتها أثناء إجراءات المحكمة إنها تتوق للزواج وتكوين أسرة جديدة من دون أي قيود.

وكانت الوصاية القانونية لوالدها جيمي سبيرز، وفرضت عليها بعد أن أصيبت بانهيار علنًا في 2007 ودخلت على إثره للمستشفى بسبب مشكلات نفسية لم يتم الكشف عنها.

وهذا الزواج هو الثالث لسبيرز. فقد تزوجت سبيرز من ألكسندر، صديق طفولتها، في حفل مفاجئ في لاس فيغاس عام 2004، لكن الزواج تم إبطاله بعد فترة وجيزة. وبعد ذلك بتسعة أشهر، تزوجت من الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين. وانتهى هذا الزواج بالطلاق في عام 2007.

وأصغري إيراني المولد، وهو مدرب شخصي وممثل ظهر في مسلسل “الإثنين الأسود”.