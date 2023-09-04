بعد 7 هزائم.. فريتز يسعى لتحقيق أول فوز أمام ديوكوفيتش

خسر تيلور فريتز كل مبارياته السبع السابقة أمام نوفاك ديوكوفيتش، ورغم أن اللاعب الأمريكي المصنف التاسع لن يكون المرشح للفوز أمام البطل الحاصل على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، فإنه قال إن مباراتهما بدور الثمانية في أمريكا المفتوحة ستمثل الفرصة المثالية لإيقاف هذه السلسلة السلبية.

وفاز فريتز على السويسري دومينيك شتريكر الصاعد من التصفيات بنتيجة 7-6 و6-4 و6-4 أمس الأحد، ليضمن الظهور في دور الثمانية في نيويورك، حيث سيحاول اللاعب البالغ عمره 25 عاما أن يكون أول أمريكي في عقدين من الزمان يحصد لقبا في منافسات الفردي بالبطولات الكبرى.

وقال فريتز عن ديوكوفيتش الذي فاز بثلاث مجموعات متتالية على بورنو جويو ليبلغ بسهولة دور الثمانية “لقد تفوق عليّ سبع مرات”.

وأضاف “لا يوجد أي لاعب في بطولات المحترفين يملك هذا السجل ضدي، لذا أتمنى أن يكون بوسعي التفوق عليه هذه المرة. سيمثل دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة فرصة رائعة لذلك”.

وخسر فريتز، وهو ضمن ثلاثة لاعبين من الولايات المتحدة في دور الثمانية بمنافسات فردي الرجال، بنتيجة 6-صفر و6-4 أمام ديوكوفيتش في دور الثمانية لبطولة سينسناتي الشهر الماضي، لكنه قال إنه سيحاول الخروج بالإيجابيات من تلك المواجهة.

وقال فريتز “من الجيد أني خضت التجربة في سينسناتي. لم يكن سيتغير أي شيء لكني لم أكن في أفضل مستوياتي في هذا اليوم”.

وأضاف “أنا سعيد لأني أعتقد أني سأكون في حالة أفضل كثيرا من الناحية الذهنية في التعامل مع هذه المباراة.. ليس لدي ما أخسره”.

وتابع اللاعب الأمريكي “لن ألعب بأي مبالغة ولن أفعل أي شيء مختلف لأني سواجه نوفاك. سألعب بأسلوبي وبطريقتي، ولدي الثقة أنه إذا لعبت بشكل مميز فهذا يكفي”.