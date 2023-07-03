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بعد 8 سنوات.. العثور على شاب اختفى وسط ظروف غامضة

منذ 6 ساعات
جرائم الخطف

جرائم الخطف

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في قصة غريبة ومثيرة للاهتمام وبعد 8 سنوات عثر في ولاية تكساس الأميركية على شاب بعد اختفائه عن أنظار أسرته قبل نحو 8 أعوام عندما كان مراهقا.

وأوضح مركز ولاية تكساس للمفقودين أن الشاب، رودولف فارياس، كان اختفى عام 2015 حين كان لا يتجاوز السابعة عشرة من عمره، بينما كان ينتزه مع كلابه في شمال غربي مدينة هيوستن.

ووفقا لوالدة رودولف، فإن شخصا ما اتصل برقم الطوارئ عندما عثر على ابنها خارج إحدى الكنائس، مصابا بجروح وكدمات.

بينما قال مركز المفقودين إن الشاب قد تعرض لإيذاء شديد وضرب مبرح، على ما يبدو، وذلك وفقا لما ذكرت شبكة “CNN”.

وذكر المركز في تغريدة على موقع توتير: “بعد 8 سنوات طويلة (من الاختفاء)، فإن رودي في أمان”.

وأضافت التغريدة: “من فضلكم واصلوا الصلاة لعائلة رودي بينما يتعافي ابنها في المستشفى”.

ولم تتضح حتى الآن ظروف اختفاء الشاب، وأين كان طوال مدة فقدانه، إذ قالت والدته إنه نطق بعض كلمات قبل أن يدخل في سبات عميق، متوقعة أن تكون رحلة تعافيه طويلة.

ووفقًا للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين في الولايات المتحدة، فقد جرى تقديم ما يقرب من 360 ألف تقرير عن أطفال مفقودين إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2022، ولكن تلك الحصيلة قد تتضمن أعداد مفقودين في أعوام سابقة.

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