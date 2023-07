بعد 8 سنوات.. العثور على شاب اختفى وسط ظروف غامضة

في قصة غريبة ومثيرة للاهتمام وبعد 8 سنوات عثر في ولاية تكساس الأميركية على شاب بعد اختفائه عن أنظار أسرته قبل نحو 8 أعوام عندما كان مراهقا.

وأوضح مركز ولاية تكساس للمفقودين أن الشاب، رودولف فارياس، كان اختفى عام 2015 حين كان لا يتجاوز السابعة عشرة من عمره، بينما كان ينتزه مع كلابه في شمال غربي مدينة هيوستن.

ووفقا لوالدة رودولف، فإن شخصا ما اتصل برقم الطوارئ عندما عثر على ابنها خارج إحدى الكنائس، مصابا بجروح وكدمات.

بينما قال مركز المفقودين إن الشاب قد تعرض لإيذاء شديد وضرب مبرح، على ما يبدو، وذلك وفقا لما ذكرت شبكة “CNN”.

وذكر المركز في تغريدة على موقع توتير: “بعد 8 سنوات طويلة (من الاختفاء)، فإن رودي في أمان”.

Update: 7/1/23– After 8 long years, Rudy has been located safe. Please continue to keep his family in your prayers as Rudy recovers in the hospital. https://t.co/AFqj9qvm9G

— TX Center 4 Missing (@TXCenter) July 2, 2023