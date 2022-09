بعد 9 سنوات.. غاريث بيل يعلن رحيله عن ريال مدريد

أعلن الويلزي، غاريث بيل، رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني في نهاية عقده، في يونيو الجاري.

ونشر اللاعب بيانا رسميا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوديع جماهير المرينغي.

وقال بيل في بيانه: “أنا أكتب هذه الرسالة من أجل شكر جميع زملائي واللاعبين والمدربين الذين عاصرتهم في النادي والجماهير التي دعمتني”.

وأضاف الويلزي: “حققت حلمي منذ 9 سنوات بارتداء قميص ريال مدريد واللعب على ملعب سانتياغو برنابيو والفوز بالألقاب مع النادي الملكي، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا”.

وتابع بيل: “أريد أيضا أن أشكر رئيس النادي، فلورينتينو بيريز، الذي أعطاني الفرصة من أجل تحقيق حلمي باللعب لريال مدريد، وجميع أعضاء مجلس الإدارة”.

It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD

— Gareth Bale (@GarethBale11) June 1, 2022