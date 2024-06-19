بعرض للوي فيتون.. فاريل وليامز يفتتح أسبوع الموضة في باريس

توجه فاريل وليامز المدير الإبداعي لأزياء الرجال في لوي فيتون إلى ممشى في الهواء الطلق مغطى بالعشب في مقر اليونسكو الثلاثاء ليفتتح أسبوع الموضة في باريس بعرض مسائي.

واستوحت أكبر علامة أزياء في العالم من موضوع السفر تصميماتها لمجموعة ربيع وصيف 2025 للرجال، مع وجود مجسم كبير للكرة الأرضية وصفوف من أعلام الدول على مسافة من برج إيفل الذي ظهر في الخلفية.

وسار العارضون على الممشى العشبي ببدلات مصممة بشكل متموج وسترات منفوخة ومعاطف من الفرو، مع نظارات شمسية مرصعة بأحجار الراين ودبابيس كبيرة على شكل أجنحة الطائرة، بينما قامت أوركسترا وجوقة بأداء موسيقي من إنتاج ويليامز.

واجتذبت العلامة المملوكة لشركة إل.في.إم.إتش جمهورا بلغ 1500 شخص، بالإضافة إلى حشود صاخبة في الخارج تتطلع إلى ملاقاة الضيوف من المشاهير.

تأتي عروض الأزياء الرجالية في باريس في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بالإضافة إلى جولتين من الانتخابات في الأسابيع المقبلة، والتي أدخلت البلاد في حالة من الفوضى السياسية.