بعشرة لاعبين.. أرسنال ينتزع فوزاً ثميناً من مضيفه كريستال بالاس

هز القائد مارتن أوديجارد الشباك من ركلة جزاء ليمنح أرسنال الفوز 1-صفر على مضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد طرد زميله تاكهيرو تومياسو لحصوله على الإنذار الثاني (الاثنين 21-8-2023).

واتيحت للفريقين عدة فرص في أول نصف ساعة، وكانت أخطرها بواسطة إيدي نكتياه مهاجم أرسنال الذي سدد في القائم في الدقيقة 29.

وأهدر نكتياه فرصة أخرى عندما استلم تمريرة ديكلان رايس خلف الدفاع لكن تسديدته مرت فوق العارضة قرب نهاية الشوط الأول.

وعاد مهاجم أرسنال للظهور في الصورة مرة أخرى عندما تلقى تمريرة سريعة من جابرييل مارتنيلي بعد ركلة حرة، ليسقط بعد تدخل من الحارس سام جونستون.

وانبرى النرويجي أوديجارد ليسدد ركلة الجزاء بنجاح.

وبدا أرسنال في طريقه للحفاظ على الفوز بسهولة، لكن بالاس استعاد الأمل بعد طرد تومياسو في الدقيقة 67.

وأدخل ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عدة تغييرات دفاعية، وصمد فريقه ليحافظ على الفوز ويرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف برايتون آند هوف ألبيون ومانشستر سيتي حامل اللقب.

وأبلغ رايس لاعب وسط أرسنال شبكة سكاي سبورتس “إذا أردت الفوز بلقب الدوري والوجود في القمة في نهاية الموسم، فيجب إظهار شخصيتك في مثل هذه الملاعب”.