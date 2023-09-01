بعشرة لاعبين.. ميلان ينتزع فوزاً ثميناً من مضيفه روما

فاز عشرة من لاعبي ميلان 2-1 على مضيفه روما بهدفي أوليفييه جيرو ورافائيل لياو في الاستاد الأولمبي ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط مؤقتا في بداية محبطة لروميلو لوكاكو مع فريقه الجديد اليوم الجمعة.

وحقق ميلان العلامة الكاملة بتسع نقاط بينما نال روما نقطة وحيدة لتستمر انطلاقته المتواضعة إذ فشل في الفوز في أول ثلاث جولات لأول مرة منذ 2011-2012.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان لمنصة دازون “النتيجة مهمة مثل الأداء، تعطينا استمرارية بعد أول فوزين وأشعر بالرضا”.

وسحق ميلان منافسه تورينو 4-1 في أول مباراة على أرضه الأسبوع الماضي بعد أن افتتح الموسم بالفوز 2-صفر في بولونيا.

وضع المهاجم الفرنسي جيرو الزوار في المقدمة بعد تسع دقائق من ركلة جزاء سددها بهدوء بعد عرقلة الحارس روي باتريسيو لروبن لوفتوس-تشيك.

وسجل جيرو في ست مباريات متتالية للمرة الثانية في مسيرته بمسابقات الدوري الخمس الكبرى، وفعل ذلك في 2015 مع أرسنال.

واقترب ميلان من مضاعفة النتيجة لكن باتريسيو منع المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيك من التسجيل من مسافة قريبة.

وضاعف الجناح لياو النتيجة بعد ثلاث دقائق من الاستراحة بلمسة مهارية رائعة بعد تمريرة دافيدي كالابريا العرضية.

وأكمل ميلان اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 عقب طرد المدافع فيكايو توموري لحصوله على الانذار الثاني بعد مخالفة ضد أندريا بيلوتي، لكن روما عجز عن استغلال النقص العددي.

وأجرى جوزيه مورينيو مدرب روما ثلاثة تغييرات قبل 20 دقيقة من النهاية، وأفسح ستيفان الشعراوي المجال لنزول لوكاكو المنضم من تشيلسي على سبيل الإعارة.

وكان يمكن لمهاجم بلجيكا، الذي استقبله نحو أربعة آلاف مشجع في المطار لدى وصوله إلى روما يوم الثلاثاء، التسجيل بعد دقيقة واحدة من نزوله لكن تسديدته مرت فوق العارضة بفارق ضئيل.

وقلص روما الفارق في الوقت بدل الضائع عبر ليوناردو سبيناتزولا لكن بعد فوات الأوان ليخفق فريق مورينيو في انتزاع نقطة على الأقل.

ورفض المدرب البرتغالي، العائد إلى أرض الملعب بعد إيقافه عشرة أيام لانتقاد حكم في نهاية الموسم الماضي، حضور مؤتمر صحفي عقب اللقاء.