بـ"الحجاب".. المغربية نهيلة بنزينة تدخل تاريخ كأس العالم

شاركت المغربية نهيلة بنزينة، في مباراة منتخب بلادها ضد كوريا الجنوبية، يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، لتكتب تاريخا جديدا.

وباتت بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ألغى الحظر المفروض على تغطية الرأس لأسباب دينية عام 2014 بعد دعوة نشطاء ورياضيين ومسؤولين حكوميين وكرويين إلى ذلك.

وحقق المغرب فوزا تاريخيا على كوريا الجنوبية بهدف دون رد سجلته اللاعبة ابتسام جرايدي بضربة رأسية، في الدقيقة السادسة.

وهذا الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ بطولات كأس العالم النسائية وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة.

وبات في رصيد المغربيات ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثامنة، خلف كولومبيا الثانية (3 نقاط)، وألمانيا المتصدرة (3 نقاط)، فيما تقبع كوريا الجنوبية في ذيل المجموعة بلا رصيد.

