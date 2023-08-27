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بـ10 لاعبين.. ليفربول يفوز على نيوكاسل

منذ 45 دقيقة
داروين نونيز

داروين نونيز- رويترز

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سجل البديل داروين نونيز هدفين حاسمين ليقود ليفربول بعشرة لاعبين للفوز 2-1 على نيوكاسل يونايتد، وتحقيق انتفاضة مذهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد رغم طرد القائد فيرجيل فان دايك بشكل مبكر.

وأهدى ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي تلقى بطاقة صفراء في بداية المباراة، نيوكاسل الهدف الأول في الدقيقة 25 بعدما فشل في السيطرة على تمريرة محمد صلاح، لتصل إلى أنتوني جوردون ويسدد داخل الشباك.

ونال فان دايك بطاقة حمراء مباشرة بعد دقيقتين بعدما أسقط ألكسندر إيساك على حافة منطقة الجزاء، وبدا أن نيوكاسل سينجح أخيرا في إيقاف سلسلة من 13 مباراة دون فوز أمام ليفربول.

وسيطر صاحب الأرض على اللعب لكنه فشل في حسم المباراة، حتى سجل البديل نونيز هدف التعادل في الدقيقة 81، ثم أضاف هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة أرضية رائعة من صلاح.

    المصدر :
  • رويترز

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