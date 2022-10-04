الثلاثاء 8 ربيع الأول 1444 ﻫ - 4 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بفارق 50 نقطة.. الحكمة يهزم هومنتمن ببطولة لبنان لكرة السلة

منذ ساعة واحدة
من مباراة الحكمة وهومنتمن

من مباراة الحكمة وهومنتمن

A A A
طباعة المقال

تمكن فريق الحكمة من إلحاق هزيمة كبيرة بفريق هومنتمن بفارق 50 نقطة، وبنتيجة (99-49) في المباراة التي احريت على ملعب انطوان شويري في غزير أمام جمهور حاشد، مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من بطولة لبنان لكرة السلة.

كيروين راش كان الافضل من الحكمة بتسجيله 34 نقطة و7 متابعات و3 تمريرات حاسمة، بينما كان أندره تنوري الأفضل لدى هومنتمن برصيد 16 نقطة و4 متابعات وتمريرة حاسمة واحدة.

وتأجلت المباراة الأخيرة من الجولة الأولى بين فريقي الرياضي وصيف حامل اللقب وليدرز الصاعد حديثاً من الدرجة الثانية، الى يوم الإثنين 17 تشرين الأول/ امتوبى الجاري بسبب مشاركة الرياضي في بطولة الأندية العربية التي تنطلق اليوم في الكويت ضمن المجموعة الثانية، مع الاشارة الى أنّ بطل لبنان فريق بيروت فيرست سيشارك أيضاً في البطولة المذكورة ضمن المجموعة الرابعة.

    المزيد من منوعات

    إيرلينغ هالاند
    17 هدفًا في فترة قياسية.. هالاند يكشف سرًّا غريبًا وراء أهدافه الكثيرة
    الشاب العراقي-الكندي محمد هادي كمونة وكايلا فورد ابنة رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية
    كندا.. شاب عراقي يتزوج من ابنة وزير يميني شهير
    رياض محرز وغوارديولا
    إلامَ يحتاج محرز للعودة لتشكيلة مانشستر سيتي الأساسية؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سوبرماركت
    استعدوا... موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تنتظر اللبنانيين
    حارة حريك
    بالفيديو: اقتحموا بلوم بنك في حارة حريك... إليكم التفاصيل
    فرانسيس فوكوياما
    صاحب "نهاية التاريخ" يتنبأ بانهيار روسي في غضون أيام