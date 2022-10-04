بفارق 50 نقطة.. الحكمة يهزم هومنتمن ببطولة لبنان لكرة السلة

تمكن فريق الحكمة من إلحاق هزيمة كبيرة بفريق هومنتمن بفارق 50 نقطة، وبنتيجة (99-49) في المباراة التي احريت على ملعب انطوان شويري في غزير أمام جمهور حاشد، مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من بطولة لبنان لكرة السلة.

كيروين راش كان الافضل من الحكمة بتسجيله 34 نقطة و7 متابعات و3 تمريرات حاسمة، بينما كان أندره تنوري الأفضل لدى هومنتمن برصيد 16 نقطة و4 متابعات وتمريرة حاسمة واحدة.

وتأجلت المباراة الأخيرة من الجولة الأولى بين فريقي الرياضي وصيف حامل اللقب وليدرز الصاعد حديثاً من الدرجة الثانية، الى يوم الإثنين 17 تشرين الأول/ امتوبى الجاري بسبب مشاركة الرياضي في بطولة الأندية العربية التي تنطلق اليوم في الكويت ضمن المجموعة الثانية، مع الاشارة الى أنّ بطل لبنان فريق بيروت فيرست سيشارك أيضاً في البطولة المذكورة ضمن المجموعة الرابعة.