بقرار صادم.. مبابي يشعل الحرب مع سان جيرمان

لا زال الغموض سيد الموقف بشأن مستقبل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط ترقب من نادي ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا للصحفي الموثوق جوليان لورنس، فإن إدارة نادي باريس سان جيرمان تواصلت مع مبابي مرة أخرى في آخر 24 ساعة وعرضت عليه تجديد العقد مع وجود بند يسمح له بفسخ العقد في 2024، وأجاب اللاعب الفرنسي برفض هذا العرض، حيث يريد الرحيل دون تجديد العقد.

ويسعى باريس سان جيرمان، للاستفادة من مبابي ماليا قبل مغادرته مجانا الصيف المقبل، خاصة مع قراره عدم تمديد عقده حتى صيف عام 2025.

وفي خطوة تصعيدية.. أزال نادي باريس سان جيرمان صور النجم الفرنسي كيليان مبابي، من واجهة ملعب حديقة الأمراء، وذلك قبل بداية الموسم الجديد، في خطوة تعد تصعيدية تجاه موقف النادي تجاه اللاعب.

ومن المتوقع أن يلتقي ناصر الخليفي رئيس نادي باريس قريبًا مع والدة كيليان مبابي واللاعب ذاته، لإنهاء أمر رحيله هذا الصيف، خاصة مع قرار اللاعب بالمغادرة في عام 2024.