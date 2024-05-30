الخميس 22 ذو القعدة 1445 ﻫ - 30 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بكلمات مؤثّرة.. شريهان تحيي ذكرى وفاة شقيقها عمر خورشيد

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

أحيت الفنانة شريهان ذكرى وفاة شقيقها الموسيقار عمر خورشيد، الذي رحل عن عالمنا في عام 1981، بحادث سير مروّع بعد عودته من العمل في أحد الفنادق الكبرى في شارع الهرم.

ونشرت شريهان عبر “إنستغرام”، صورة لشقيقها، مع التعليق: “فضلاً وليس أمراً، أتمنى عليكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأخي عمر خورشيد”.

ثم نشرت صورة أخرى له، وعلّقت عليها بقولها: “في مثل هذا اليوم منذ 43 عاماً، فقدت السماء قمرها… عمر خورشيد ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته… عمر خورشيد عاش جوانا”.

وبعدها نشرت شريهان على الصفحة الرئيسية في حسابها على “إنستغرام” صورة من طفولتها جمعتها بشقيقها، وعلّقت عليها بهذه الكلمات المؤثرة: “عمر خورشيد دمائي وكل تفاصيلي”.

يُذكر أن شريهان تلقت خبر وفاة أخيها عمر خورشيد بينما كانت تقدّم مسرحية “سك على بناتك” مع النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس، وقد أصيبت وقتها بصدمة عصبية قوية ظلت تتعالج منها لفترة طويلة، حيث كانت تردد دائماً أن عمر ركن من أهم أركان حياتها.

    المزيد من منوعات

    عمرو دياب
    بعد طرحها بساعة.. تذاكر حفلة عمرو دياب في بيروت تنفذ!
    طلاق (تعبيرية)
    المحكمة تلزم رئيس "إس.كيه العملاقة" بدفع مبلغ خيالي في قضية طلاق
    الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا
    محكمة تؤجل جلسة مهمة بشأن مارادونا

    الأكثر قراءة

    معلومات لـ"صوت بيروت": قاضيات لا يجرؤن على الإفصاح عن تحرش تعرضْن له
    اليكم هذه العادات للحفاظ على النشاط العقلي في مرحلة السبعينيات
    عناصر من حزب الله
    مستوطنون إسرائيليون مصدومون.. رسالة واتساب من أنصار حزب الله!