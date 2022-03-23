بلدة استرالية تتعرض لهجوم شرس من حشرة "قمل الخشب"

تعرضت بلدة في شرق استراليا على بعد حوالي 600 ميل غرب بريسبان، إلى هجوم شرس من آلاف الحشرات السلايدر، وتم التقاط مقطع فيديو يرصد تحركهم وبأعداد هائلة، كاد العدد الهائل من الزحف المخيف الذي يتحرك عبر التراب جعله يبدو وكأن سطح الأرض نفسه.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم شرس لآلاف من قمل الخشب أو حشرات الحبوب، وهي قشريات متعددة الأرجل تعيش على الأرض يمكن العثور عليها في المناطق الرطبة في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما ذكره موقع ” Storyful”.

وقالت ويندي شيهان، التي نشرت الفيديو على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” إن هطول الأمطار مؤخراً قد يكون السبب في أن الدفق اللامتناهي من الحشرات قرر الهروب عبر المناطق الريفية في أستراليا.

وأضافت شيهان قائلة: “لا أعرف ما إذا كان ذلك نتيجة لهطول الأمطار، أو سبب خطأ غير ذي صلة على الإطلاق”.