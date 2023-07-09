بلد الجبن الفاخر يستسلم!

أعلن رئيس اتحاد الألبان في سويسرا “بوريس بيوري”، أن بلاده ستستورد كميات من الجبن أكثر مما تصدر هذا العام، في تطور غير متوقع يحدث للمرة الأولى.

وصرح بيوري لصحيفة (لوطون) السويسرية، في مقابلة نشرت السبت إن فتح سوق الحليب السويسري تسبب في ضغوط على المنتجين المحليين في السنوات الأخيرة، مما دفع البعض إلى الاستسلام.

وقال بيوري إنه يجب اتخاذ تدابير لضمان أن تستمر سويسرا، المشهورة عالميا بأصناف الجبن عالية الجودة، في الإنتاج لسكانها.

ونقل عنه القول “إذا لم يحدث ذلك، فسوف ينتهي بنا الأمر باستيراد (الجبن)، وهو أمر سخيف اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا”.

ومن بين الأسباب التي تجعل سويسرا عاصمة الجبن في العالم، أن الجبن جزء لا يتجزأ من المطبخ السويسري. وتعد أطباق الفوندو السويسري الشهير والراكليت من الأمثلة البارزة على استخدام الجبن في المطبخ السويسري.

وتحظى الأجبان السويسرية أيضًا بتقدير خاص لأنها سهلة الهضم، فجبن “غرويير” على سبيل المثال خالٍ من اللاكتوز. لذلك فحتى ولو زعم الفرنسيون أن فرنسا هي عاصمة الجبن، أو قال الأمريكيون إن ولاية ويسكونسن هي عاصمة الجبن في العالم، فإنهم مدينون لسويسرا لأن العديد من صانعي الجبن ينحدرون من أصول سويسرية.