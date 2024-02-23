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بلغة الزولو على تيك توك.. جنوب أفريقية تنشر مقاطع مصورة لتعليم الصغار

منذ 10 دقائق
تيك توك

تيك توك

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نشرت جنوب أفريقية مقاطع مصورة بلغة الزولو على تيك توك لتعليم الأجيال الصغيرة.

“المعاناة حقيقية”.. هكذا جاء التعليق على أحد مقاطع الفيديو على تطبيق تيك توك ظهرت فيه الجنوب أفريقية لونجيل زيندا وهي تعلم ابنتها كيفية نطق جملة بلغتها الأم، الزولو.

وحصد الفيديو أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة مع العديد التعليقات التي رأت الأمر مضحكا. لكن مقاطع الفيديو الفكاهية التي تصورها زيندا في منزلها اكتسبت أيضا متابعين لتفهمهم تلك المعاناة.

في جنوب أفريقيا حيث اللغة الإنجليزية هي السائدة في العمل والتعليم، لا يتقن بعض الأطفال اللغات الأصلية وأكثرها شيوعا الزولو والكوسا.

ومع أكثر من 150 ألف متابع، تثير قناة لونجيل على تيك توك محادثات حول أهمية التنوع اللغوي والحفاظ على الثقافة.

ويوجد في جنوب أفريقيا 12 لغة معترف بها رسميا. وتقوم معظم المدارس بالتدريس باللغة الإنجليزية بدءا من الصف الرابع مع إمكانية تعلم لغة ثانية.

    المصدر :
  • رويترز

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