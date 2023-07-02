بلقيس تطلق عملها الجديد

أطلقت الشاعرة الإماراتية القديرة جموح، وشركة الخوار للإنتاج الفني، أحدث الأعمال الفنية الغنائية بعنوان “غلاك ألزم”، والعمل بصوت الفنانة الإماراتية المتألقة خليجياً وعربياً بلقيس أحمد فتحي، ومن ألحان سفير الألحان الفنان فايز السعيد، وتوزيع ومكساج الفنان والمايسترو حسام كامل، وإدارة إنتاج علاء فياض، وإشراف عام علي الخوار، أما فيديو العمل فكان ببعض اللقطات المصورة بطريقة الفيديو كليب للفنانة بلقيس، وجاء إطلاق العمل “العيدية” لجمهور شاعرة العمل والفنانة وطاقم العمل ككل، وتم إطلاقه في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

غـلاك الـزم .. وانا لك بالغــلا مُلزم

أحبك واعشقـك واتنفسـك واغليك

أنا من كـثر ما احـبك .. أكاد اجــزم

بإن الله خــلقني أعشقـك وارضـيك

“غلاك ألزم” عمل غنائي ممزوج بمشاعر وأحاسيس الشاعرة جموح، وقد برزت هذه الأحاسيس من خلال كلمات الأغنية وإحساس الفنانة بلقيس التي ألبستها قلادة مرصعة بالطرب والإحساس والأداء المعبر، أما لحن الأغنية جاء مواكباً للحداثة التي تجتاح الألحان حالياً، ليختار سفير الألحان فايز السعيد اللحن الذي يجمع بين مشاعر شاعرة الأغنية والاحساس المرهف لبلقيس، وجموح اختارت زهرة من أزهار الشعر الشعبي ليفوح شذاها بصوت الفنانة بلقيس فتحي، وعبق حنجرتها وصوتها المخملي الراقي الحنون.

ومن يود سماع ومشاهدة الأغنية، بإمكانه من خلال قناة شركة الخوار للإنتاج الفني على اليوتيوب، أو من خلال إذاعات الـ FM في الإمارات والخليج والوطن العربي.