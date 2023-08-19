السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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بلينجهام يقود ريال مدريد للفوز على ألميريا

منذ 7 دقائق
ريال مدريد

ريال مدريد

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سجل جود بلينجهام لاعب ريال مدريد الجديد هدفين ليقود فريقه لتحقيق انتفاضة والفوز 3-1 على ألميريا، وضمن فينيسيوس جونيور الانتصار بهدف متأخر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

وتقدم ألميريا بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق سيرجيو أريباس بعد هجمة مرتدة وتمريرة من الجانب الأيسر من لوكاس روبرتوني.

لكن ريال تعافى سريعا وفرض ضغطا على ألميريا وأدرك التعادل بواسطة بلينجهام من مدى قريب بعد تعاون مثمر مع فيدريكو بالبيردي في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 60، أرسل توني كروس تمريرة طويلة وارتقى بلينجهام بين اثنين من المدافعين ووضع لاعب الوسط الإنجليزي الكرة في شباك الحارس لويس ماكسيميانو.

وضمن فينيسيوس انتصار ريال في الدقيقة 73 بعدما توغل بمهارة من خارج منطقة الجزاء وسدد في شباك الحارس ماكسيميانو.

وهذا الفوز الثاني لريال في أول جولتين، وتصدر بلينجهام مبكرا هدافي الدوري برصيد ثلاثة أهداف.

    المصدر :
  • رويترز

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