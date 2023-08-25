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بلينغهام يتألق مجدداً ويقود ريال مدريد للانتصار على سيلتا فيجو

منذ 52 دقيقة
جود بلينغهام

جود بلينغهام (رويترز)

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سجل جود بلينغهام، الوافد الجديد لريال مدريد، هدفا في الشوط الثاني ليمنح فريقه الفوز الثالث على التوالي بتغلبه على سيلتا فيجو 1-صفر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الجمعة 25-8-2023) ليحافظ على بداية الفريق المثالية.

وقاد اللاعب البالغ من العمر 20 عاما هجوم العملاق الإسباني مرة أخرى، وسجل للمرة الرابعة في أول ثلاث مباريات له في الدوري بعد ركلة الجزاء الضائعة من رودريجو في وقت سابق من الشوط الثاني.

وتلقى ريال ضربة مبكرة بخروج المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد 15 دقيقة بسبب إصابة في الساق، وهي خسارة كبير لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي بالإضافة إلى إصابة الحارس تيبو كورتوا والمدافع إيدر ميليتاو.

واتيحت لرودريجو فرصة ذهبية ليمنح ريال التقدم في الدقيقة 68 من ركلة جزاء بعد أن أعاقه الحارس إيفان بيار داخل منطقة الجزاء. ومع ذلك، كفر بيار عن خطأه عندما اندفع نحو اليمين ليتصدى لركلة الجزاء التي نفذها المهاجم البرازيلي.

لكن بلينغهام لاعب وسط إنجلترا وضع ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني في المقدمة قبل عشر دقائق من النهاية بضربة رأس عقب تهيئة من خوسيلو اثر ركلة ركنية ليواصل الفريق بدايته الرائعة.

    المصدر :
  • رويترز

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