السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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بمشاركة رونالدو وماني.. "النصر" يتلقّى هزيمته الثانية في الدوري السعودي

منذ 16 دقيقة
كريستيانو رونالدو وساديو ماني

كريستيانو رونالدو وساديو ماني

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تلقّى نادي “النصر” الهزيمة (0-2) أمام ضيفه التعاون، مساء أمس الجمعة، على ملعبه، ضمن الجولة الثانية من دوري “روشن” السعودي للمحترفين.

وسجل ثنائية التعاون الكاميروني توامبا في الدقيقة 20 وأحمد باحسين في الدقيقة 90+6.

وعلى الرغم من دفع لويس كاسترو، مدرب النصر، بجميع أوراقه الرابحة من اللاعبين المحترفين، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، لكن هذا لم يكن كافيًا لتلافي الهزيمة.

وكان النصر قد تلقى خسارته الأولى أمام فريق الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد، في مستهل مشواره ببطولة الدوري.

وغاب رونالدو ورفاقه من المحترفين عن مباراة الاتفاق، خشية تعرضهم للإجهاد، بسبب مشاركتهم قبل يومين فقط أمام الهلال في نهائي البطولة العربية.

وتعد الهزيمة أمام التعاون هي الثانية للنصر تواليًا في الدوري السعودي، ليصبح في المركز الـ 15 دون نقاط، فيما رفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس.

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