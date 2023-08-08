بمشاركة 56 فيلمًا.. مهرجان عمان السينمائيّ يُطلق دورته الرابعة الأسبوع المقبل

تنطلق الأسبوع المقبل في الأردن الدورة الرابعة من “مهرجان عمان السينمائي – أول فيلم” بمشاركة 56 فيلمًا بين طويل وقصير ووثائقي من 19 دولة.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن الأفلام المختارة بينها 11 فيلمًا تعرض لأول مرة بالعالم العربي، وخمسة تعرض لأول مرة عالميًا، مع تنظيم نقاشات بين الجمهور وصناع الأفلام.

تمثل الأفلام المشاركة كل من لبنان وسوريا ومصر والسودان والعراق وتونس والمغرب والجزائر واليمن وفلسطين والأردن وتركيا وإيران وكندا والولايات المتحدة وإسبانيا وجورجيا ونيكاراجوا وفرنسا.

ويعرض المهرجان في الافتتاح يوم 15 أغسطس/ آب الفيلم الفلسطيني (أسبوع غزاوي) للمخرج باسل خليل وبطولة آدم بكري ومنى حوا وستيفن مانجان.

تتوزع الأفلام على أربع مسابقات للفوز بجائزة (السوسنة السوداء) إضافة إلى قسم خاص خارج المنافسة بعنوان (موعد مع السينما الفرنسية-العربية) يشمل أفلاما إما فرنسية أو من إنتاج مشترك مع فرنسا.

كما يسلط المهرجان الضوء على السينما الأردنية من خلال برنامج (إضاءة على الأفلام الأردنية القصيرة) الذي يعرض فيلمين للمخرجين المخضرمين سامر البطيخي ومراد أبو عيشة.

تقام العروض في تاج سينما وسينما السيارات في العبدلي والمسرح الخارجي للهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومسرح الرينبو كما تقدم بعض العروض في المحافظات.

وقالت مديرة المهرجان ندى دوماني في تصريحات تلفزيونية إن المهرجان لا يزال فتيًا لكنه يكبر بسرعة ويؤكد عاما بعد عام على خصوصيته في التركيز على الأعمال الأولى للمخرجين وكتاب السيناريو والممثلين.

وأضافت أن الأنشطة الموازية للعروض تشمل لقاءات مفتوحة ونقاشات وورش عمل تركز على موضوعين رئيسيين هما (الأخلاقيات المهنية في صناعة الأفلام الوثائقية) و(الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام).

ويستضيف المهرجان في قسم (الأول والأحدث) المخرجة الفلسطينية مي المصري لتتحدث عن أول فيلم أخرجته وأحدث فيلم لها والمشوار بينهما.