بنجامان بافارد ينضم رسمياً إلى إنتر

انضم المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافارد، الأربعاء، رسمياً إلى إنتر الإيطالي، وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، بعد اربعة مواسم قضاها مع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يفصح إنتر عن مدة العقد، إلا أن وسائل إعلام أشارت إلى أن النادي الإيطالي سينفق 30 مليون يورو للحصول على خدمات المدافع البالغ 27 عاماً، علماً أن المبلغ يمكن أن يصل إلى 32 مليوناً حسب نتائج “نيراتزوري”.

قال إنتر في بيان بعد التعاقد مع بطل مونديال 2018: “بنجامان بافارد هو لاعب إنتر”.

ووصل بافارد مساء الثلثاء إلى ميلانو، واجتاز الفحص الطبي الروتيني الأربعاء، قبل إضفاء الطابع الرسمي على انتقاله.

وأعرب بافار الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ في حزيران (يونيو) 2024، عن رغبته في اكتشاف بطولة أخرى بعد أن أمضى سبع سنوات في ألمانيا، حيث لعب مع شتوتغارت من 2016 إلى 2019، ثم بايرن ميونيخ لمدة أربع سنوات فاز معه خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الألماني (2020 و2021 و2022 و2023) وكأس ألمانيا (2020) وكأس السوبر المحلية (2020 و2022) ودوري أبطال أوروبا (2020) وكأس السوبر الأوروبية (2020) ومونديال الأندية (2020).

وسيكون بافارد أيضاً قادراً على اللعب في مركز قلب الدفاع في إنتر، وفقاً لرغبته في تطوير مسيرته.

وبدأ إنتر، صاحب المركز الثالث ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، موسمه بانتصارين على مونزا وكالياري ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ميلان ونابولي حامل اللقب.