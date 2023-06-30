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بن سيمونز خارج مونديال "السلة"

منذ 21 ساعة
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أعلن بن سيمونز، لاعب بروكلين نتس الأميركي، انسحابه من تشكيلة منتخب أستراليا التي ستشارك في كأس العالم لكرة السلة بعد شهرين، وذلك من أجل التركيز على تعافيه من الإصابة.

استُبعد اللاعب الذي خاض مباراة كل النجوم (أول ستار) ثلاث مرات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين من تشكيلة بلاده في أيار (مايو) الماضي، لكن المدرب الأميركي-الأسترالي براين غوريان أبقى الباب مفتوحاً.

سبق أن ألمح سيمونز (26 عاماً)، أفضل لاعب مبتدئ في الدوري الأميركي عام 2018، أنه يأمل في أن يخوض مونديال السلة بعد أن غاب عن أولمبياد طوكيو 2021، ولكنه غاب عن المنافسات بسبب إصابة في الظهر.

قال الاتحاد الأسترالي لكرة السلة عبر حسابه على “توتير”: “يريد بن التركيز أكثر على تعافيه ويتطلع ليكون جزءاً من بومرز (لقب المنتخب) في المستقبل. نتمنى له التوفيق في عملية تعافيه”.
تستضيف اليابان وإندونيسيا والفيليبين النهائيات بين 25 آب (أغسطس) و10 أيلول (سبتمبتر).

وقعت أستراليا، حاملة برونزية أولمبياد طوكيو وصاحبة المركز الرابع في مونديال 2019، في المجموعة الخامسة إلى جانب اليابان وفنلندا وألمانيا.

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