بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"

نالت دانا بهاء الدين رفيق الحريري درجة البكالوريوس في الفنون والعلوم الإنسانية، من جامعة “كينغز كوليدج لندن” King’s College London.

وقد شارك الشيخ بهاء الحريري ابنته دانا فرحتها خلال حفل تخرجها من الجامعة البريطانية.

بالإضافة، شاركت بهية وشقيقها رفيق الحريري شقيقتهما دانا فرحتها إلى جانب والدهم.

الجدير ذكره ان جامعة “كينغز كوليدج لندن” هي إحدى الجامعات البارزة عالميًا، وتأسست عام 1829، وتقع في لندن، المملكة المتحدة.

وتتميز بتقديم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في مختلف المجالات، وتضم العديد من المدارس المرموقة، مثل مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومدرسة لندن للطب ومدرسة الدراسات القانونية وغيرها.

وتضم الجامعة حوالي 30 ألف طالب، منهم 18 ألف طالب في مرحلة البكالوريوس و12 ألف يدرس في برامج الدراسات العليا.

حصلت “كينغز كوليدج لندن” على التصنيف الفضي في إطار التجربة التعليمية من قِبل “TEF” .

كما تعتبر 84% من الأبحاث التي تتم في الجامعة من الأبحاث الرائدة في العالم والممتازة دوليًا.