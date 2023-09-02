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بهدف بلينجهام القاتل.. ريال مدريد يفوز على خيتافي

منذ 39 دقيقة
جود بلينجهام

جود بلينجهام

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أحرز جود بلينجهام هدفا في الوقت بدل الضائع ليهدي ريال مدريد الفوز 2-1 على ضيفه خيتافي في أول مباراة لصاحب الأرض على ملعبه بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم اليوم السبت.

وافتتح بورخا مايورال التسجيل للفريق الزائر في الدقيقة 11 بعد خطأ من المدافع فران جارسيا، لكن خوسيلو مهاجم ريال أدرك التعادل بتسديدة من مدى قريب بعد الاستراحة.

وضغط ريال على خيتافي بكل قوة حتى سجل بلينجهام، المتألق منذ انضمامه هذا الصيف من بروسيا دورتموند، هدف الانتصار لصاحب الأرض في الوقت القاتل، حيث كان في موقف رائع لمتابعة كرة سددها لوكاس فاسكيز وردها الحارس ديفيد سوريا في طريقه.

ويتصدر ريال الدوري برصيد 12 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أتليتيكو مدريد وجيرونا وبرشلونة وقادش.

    المصدر :
  • رويترز

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